أمانة الرياض تغلق ١٢٠ محل مخالف في جولة رقابية على المحلات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الشمال ١٢٠ محلاً ( مطاعم – محلات تجارية )، وذلك خلال جولة رقابية شاملة قامت بها فرق البلدية مؤخراً على مجموعة من المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والمحلات التجارية لرصد التجاوزات والمخالفات ومعالجتها. وذلك بعد قيام فرق الرقابة باتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه هذه المحال والمطاعم حيث قامت البلدية بإغلاقها لعدم وجود رخص مهنية في الموقع .

ذكر ذلك المهندس مشعل السالم رئيس بلدية الشمال واشار الى ان هذه الجولات مستمرة للتأكد من توفر الشروط البلدية في المحلات والعاملين بها .