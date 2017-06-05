مؤذن لم يفطر مع أهله منذ 15 عام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قصصاً مثيرة يرويها مؤذن مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية عن افطار الصائمين على مدار 15عاماً لم يفطر فيها يوماً واحداً مع اهله .

وقال المؤذن مرعي القحطاني أنه من أكثر القصص المثيرة التي لن ينساها ابداً وهى قصة سائق غير مسلم كان يفطر دوماً مع الصائمين بالمسجد وذلك استجابة لدعوة أحد أبناء بلدته ، مبيناً أنهم يتعاملون معه بأفضل معاملة من أجل أعتناقه الإسلام.

وأضاف القحطاني أن المسجد أيضاً له قصة خاصة أيضاً فهو بمثابة مكتبة تحتوي على جناح للدعوة وكتيبات بلغات آسيوية لتعزيز مفاهيم الدين لدى بعض العمالة مايوفر للمقبلين على الأفطار قراءة الكتب لعدة ساعات قبل الإفطار.