الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، نجران» تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق «القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف».

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .