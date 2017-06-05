وزير الخارجية الأمريكي: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على محاربة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أنه لا يتوقع تأثير قرار المملكة ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، اليوم الاثنين، كثيرا على قتال تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف تيلرسون، للصحفيين في سيدني، بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة وأستراليا: «لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا»، كما حث دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

وقررت المملكة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.

كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها اجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.