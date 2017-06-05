وضع الحجاج والمعتمرين القطريين بعد قطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت المملكة، التزامها وحرصها على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، مشددة على أنها ستكون سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وقررت المملكة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.