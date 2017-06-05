هاشتاق «#قطع_العلاقات_مع_قطر» يتصدر «تويتر» عالميًا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تصدر هاشتاق «#قطع_العلاقات_مع_قطر»، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عالميًا، اليوم الاثنين، بعدما أعلنت المملكة ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

وتفاعل المغردون مع هاشتاق «#قطع_العلاقات_مع_قطر» وتنوعت تعليقاتهم بين انتقاد سياسات أمير قطر تميم بن حمد، وتأييد قرار قطع العلاقات مع الدوحة، والتأكيد على رفض الإساءة للشعب القطري.

وغرد مهدي أبوفطيم: «ضحى أمير قطر بعمقه الخليجي والعربي وبشعبه من أجل من؟ هل إيران والإخوان والإرهاب يستحقون ذلك!!»، وقال أخر: «يرسل الجنود القطريين لمحاربة الارهاب ثم يدعم الارهابيين ليقتلو أولئك الجنود انه تميم حاكم عاق ابن عاق لاخير فيه».

وكتب الدكتور علي النعيمي «نتيجة تلاعب القيادة القطرية بمصالح الشعب القطري واستخدامها للمال والإعلام لدعم الجماعات الإرهابية التي تهدد أمننا»، وأوضح آخر أن «مصر ياما نادت إن قطر مصدر الإرهاب في العالم، ومحدش اتحرك من العرب غير لما اكتشفوا تورطها في محاولات قلب نظام الحكم العربي».

وقالت رنا: «عيّدي يادار أخو نوره على مذهب ومله.. دونك اللي تورد خصامك على حوض المنايا. كلنا سلمان والدولة أبيّه مستقلة»، بينما نشر وصال الحربي صورة تجمع الملك سلمان مع وولي العهد السعودي وولي ولي العهد السعودي، وكتب فوقها: «معاكم في السراء والضراء».

وقال عبدالعزيز بن سعود: «انقسمت قطر مابين شعب مرتبط بالخليج، وحكومة مرتبطة بإيران والإخوان. إذن الانجراف الفكري للحكومة يعني نهاية الدولة، بينما كتب تامر بن شلواح: «يبقى القطري أخ لنا ولا يجب أن نمس كرامته مهما كانت الأمور، ومن ناحية تميم فعلت قيادتنا ما تراه مناسبًا ونحن معها في ما ترى».

واستنكر عبدالقادر الشهراني «الإساءة والسخرية» من الشعب القطري، مشددًا على رفضه لهذا المسلك، قائلًا «يبقى الخلاف سياسي فقط مع حكومتهم، وكل الاحترام والمحبة لإخواننا أهل قطر»، بينما رأت إيمان محمد أن «تميم خان شعبه القطري قبل خيانة الخليج».