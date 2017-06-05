بالصور..هولدن أسترا سيدان 2017 تصل في يوليو بسعر 21.990 دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصبح أمام هولدن أسترا سيدان موديل 2017 بضعة أسابيع قبل وصوله لصالات العرض ، مع الأسعار تبدأ من 21.990 دولار ،للاصدار القياسي من السيارة LS. والسيارة أسترا سيدان حاصلة علي تصنيف من فئة الخمس نجوم في اختبارات ANCAP، مع مشغل أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية بصورة قياسية.

وقال مارك برنارد المدير التنفيذي لهولدن: “نحن فخورون جدا بأسترا سيدان الجديدة، ليس فقط بسبب القائمة الطويلة من الميزات وطريقة القيادة المريحة التي توفرها ، ولكن أيضا لقيمتها المميزة لدي العملاء .” ويمكن للعملاء الاختيار من بين أربعة مستويات مختلفة للتجهيز وهي LS و LS+ و LT وLTZ وجميعها تأتي مدعومة بنفس محرك البنزين سعة 1.4 لتر، بقوة 147 حصان و 245 نيوتن متر من وعزم الدوران إلى جانب ناقل حركة من ست سرعات أوتوماتيك.

كما تأتي نسخة LS مع عجلات 16 بوصة ، 6 وسائد هوائية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، ونظام تثبيت السرعة، ناقل حركة يدوي من 6 سرعات. أما LS + فتأتي بسعر 24.990 دولار مع نظام Holden Eye المرتبط بالكاميرا الأمامية ، مساعد الحفاظ علي المسار ، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والمصابيح الأمامية بروجكتور مع مصابيح نهارية وعجلة القيادة الجلدية ومساعدة الاضاءة العالية الأوتوماتيكية.

أما إصدارات LT فتأتي بسعر 27.990 دولار وتضيف عجلات 17 بوصة ، نظام التنبيه من البقع العمياء، زر لتشغيل المحرك ،مساعد الركن المتطور , مساحات تعمل بنظام استشعار المطر، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية ، راديو رقمي، مرايا خارجية بخاصية التسخين، شفة اسبويلر وتشغيل السيارة عن بعد. أما بالنسبة للنسخة الأعلي LTZ مع عجلات 18 بوصة، فتحة سقف كهربائية، مقاعد جلدية بخاصية التسخين، نظام تحكم في المناخ فردي المناطق ولمسات خارجية من الكروم.