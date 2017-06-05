بالصور.. رينو استراليا تعلن أسعار ميجان واجن وسيدان وتطور النسخة الهاتشباك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يمكن لمشتري رينو في استراليا أن يختاروا أخيرا بين أنماط مختلفة من اصدارات موديل ميجان الجديدة كلياً، حيث تنضم للسيارة نسخ الواجن والسيدان والهاتشباك المحدثة. ويبدأ سعير النسخة السيدان من 27.490 دولار بالنسبة لمستوي التجهيز ZEN في حين أن مبلغ 31.990 دولار سيوفر امكانية شراء نسخة Intens مع أنظمة السلامة أكثر نشاطا.

أما بالنسبة للواجن، فإن نماذج ZEN القياسية تكلف 28.490 دولار ، في حين أن GT-Line و GT يأتيان بسعر 33.490 و 39.490 دولار على التوالي، والنموذج الثاني يتميز بنظام توجيه كلي 4CONTROL.وقال جوستين هوسيفار , المدير التنفيذى لشركة رينو استراليا “مع عودة نسخة الواجن من ميجان للقائمة، فرينو لديها الآن وسيلة أكثر عملية للعائلات التي لديها نمط الحياة النشط، أو للتجار والقائمين علي الأعمال الذين يحتاجون إلى مساحة التخزين الكبيرة وكذلك توفير مزايا الراحة والسلامة والأداء ، أما ميجان سيدان الجديدة تماما، فترى رينو أنها تتوجه مباشرة الي السوق الخاص بالسيارات المدمجة ذات الأربعة أبواب”.

وبالنسبة للنسخة الواجن، فتتضمن الميزات القياسية مثل ستة وسائد هوائية، نظام التحكم في الثبات، مساعد الطرق الصاعدة ، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام الوسائط المتعددة R-Link 2 مع نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، و نظام أركاميس الصوتي مع 8 مكبرات صوت، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية والمساحات الأوتوماتيكية.

كما يمكن للعملاء إضافة حزمة نظام مساعدة السائق المتطورة التي تشمل نظام الكبح في حالات الطوارئ ، تحذير مغادرة المسار، مساعدة الاضاءة العالية والمنخفضة الأوتوماتيكية وكذلك فتحة السقف الاختيارية وهذه المواصفات تأتي بصورة اختيارية لنسخة ZEN. أما بالنسبة لـ GT-Line ، فإن الميزات القياسية تشمل حزمة ADAS، بالإضافة إلى نظام تحذير البقع العمياء، نظام التحكم التكيفي في السرعة ، أجهزة الاستشعار الجانبية ، نظام R-LINK 2 مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8.7 بوصة وفرش ألكانتارا ونظام MULTI-SENSE وعجلات 17 بوصة وشعار GT-Line وفتحة سقف بانورامية كهربائية.

كما أن طرازات GT زودت أيضا بفرش ألكانتارا، التعليق الرياضي المعدل، الشبكة الأمامية العلوية والسفلية الأمامية السوداء اللامعة بمدخلات خلية النحل، صادم أمامي من رينو سبورت GT وعجلات 18 بوصة. أما بالنسبة للنسخة السيدان من ميجان، فاصدار Intens يضيف نظام ADAS قياسي مع كل المزايا في نسخة GT-Line الواجن عدا فرش الألكانتارا والسقف البانورامي. كما قامت رينو استراليا بتحديث ميجان هاتش بإضافة المزيد من الميزات مثل باقة ADAS .