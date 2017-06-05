بلدية محايل تكثف جولاتها الرقابية الصحية خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت بلدية محافظة محايل ممثلة بإدارة صحة البيئة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي الأحمري أن الجولات تم خلالها إغلاق عدد 4 محلات وتحرير 60 مخالفه بعدد من المحلات والمطاعم والبوفيهات والمطابخ ،فضلا عن عدم التزام عدد من العمالة بالشهادات الصحية ، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأكد أن صحة البيئة بالبلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.