بلدية محايل تكثف جولاتها الرقابية الصحية خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

بلدية محايل تكثف جولاتها الرقابية الصحية خلال شهر رمضان
نفذت بلدية محافظة محايل ممثلة بإدارة صحة البيئة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي الأحمري أن الجولات تم خلالها إغلاق عدد 4 محلات وتحرير 60 مخالفه بعدد من المحلات والمطاعم والبوفيهات والمطابخ ،فضلا عن عدم التزام عدد من العمالة بالشهادات الصحية ، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأكد أن صحة البيئة بالبلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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