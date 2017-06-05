الشؤون الإسلامية تدشّن حملة المليار العالمية من كتيب السيرة النبوية بدقائق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن دعم الوزارة بمبلغ مليون ريال سنويا لمشروع مؤسسة أوقاف السلام عليك يا أيها النبي، وذلك إسهاما في تحقيق قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك ودعم كل عمل يسهم في رفع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من منطلق النهج القويم الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

جاء ذلك خلال تدشينه مساء أمس الأحد، حملة المليار نسخة العالمية من كتيب السيرة النبوية في دقائق التي تنفذها مؤسسة أوقاف السلام تحت شعار جلال السيرة وجمال المسيرة بكل اللغات العالمية الحية, وقام بتأليفه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الزهراني, وقرأه ودققه أكثر من 250 عالما وأكاديميا حول العالم, وحظي بتوقيع أكثر من 50 عالما من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة المفتين وكبار العلماء في العالم, وذلك بفندق هيلتون بجبل عمر في مكة المكرمة, بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والعلماء والمسؤولين بمكة المكرمة.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية بما توليه الحكومة الرشيدة من عناية فائقة بكتاب الله الكريم، وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, مبيناً أن رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء كوني وأمر شرعي تكليفي, وأن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم أجمعين وأهل العلم تنافسوا على أمرين أحدهما حفظ كتاب الله الكريم وتدريسه وتعليمه وإبقائه في الأمة كما نزل، والآخر حفظ السنة النبوية بخصوصها التي تحكي سيرته صل الله عليه وسلم من قبل ولادته وعند ولادته والعهد المكي والعهد النبوي إلى وفاته, مؤكدا أن كتابات العلماء في السيرة النبوية من أسباب رفع ذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأفاد الشيخ صالح آل الشيخ أن العالم يشكو اليوم من عدم معرفته بحقيقة خاتم الأنبياء والمرسلين مما يستلزم تكاتف الجهود لإظهار سيرته بأفضل السبل وأسهلها والاستفادة من التقنيات الحديثة لإيصالها إلى العالم أجمع, معربا عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الحملة, سائلا الله لها القبول والتوفيق.