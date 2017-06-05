بالصور.. " ملكة العقارب " تحطم الرقم القياسي لإبقاء العقارب في فمها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها تمكنت فتاة تايلندية تحمل لقب “ ملكة العقارب ”، من وضع العقارب في فمها والسماح لها بالزحف على وجهها.

ولم تحرك التايلاندية، كانشانا كايتكاو جفنها حيث تجول العشرات من المخلوقات السامة على وجهها في متحف ريبلي بمدينة باتايا بتايلاند.

وتحمل كايتكاو، الرقم القياسي العالمي لموسوعة “غينيس” لإبقاء العقرب في فمها المغلق لمدة ثلاث دقائق و 28 ثانية.

وتعتبر كايتكاو المرأة التايلاندية الوحيدة التي تحمل رقمين في موسوعة “غينيس” العالمية، والثاني هو قضاء 33 يومًا داخل حاوية زجاجية مربعة بطول 12 مترا مع 50 ألف عقرب حي.

وهناك ما يقرب من 2000 نوع من العقارب، وحوالي 40 منها سامة بما فيه الكفاية لقتل الإنسان.

وتتغذى العقارب على أي شيء من الحشرات إلى الفئران، ولكن يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى عام دون طعام أو ماء.

وعلى الرغم من امتلاكها ما يصل إلى 12 عينًا، العقارب لديها ضعف في الرؤية وتعتمد على الرائحة للكشف عن فريستها.

ولا يزال العلماء غير متأكدين لماذا تعطي العقارب الوهج الأخضر الساطع عندما تكون تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وتستخدم هذه الحشرات السم لتحويل الصلب من فريستها إلى السائل لأنها غير قادرة على أكل المواد الصلبة.