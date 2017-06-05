ترامب يتعهد بحماية أمريكا من الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم لندن بأنه «هجوم إرهابي مروع»، مشددا على أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لتقديم من قاموا بهذا الهجوم إلى العدالة.

وأضاف: «يجب أن يوضع حد لسفك الدماء هذا. سفك الدماء هذا سينتهي. كرئيس للولايات المتحدة سأفعل كل ما هو ضروري لمنع هذا التهديد من الوصول إلى أراضينا»، مضيفا: «أن الولايات المتحدة ستجدد عزمها “لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من عدو خبيث يشن حربًا على حياة الأبرياء».

وجاءت تصريحات الرئيس ترامب بشأن هجوم لندن، مساء الأحد في واشنطن، خلال حفل لجمع تبرعات لصالح مسرح فورد، المسرح التاريخي الذى اغتيل فيه الرئيس إبراهام لنكولن عام 1865.