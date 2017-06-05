بالفيديو.. عامل يلتقط قطعة نقدية برافعة شوكية ضخمة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

في مشهد مثير للدهشة، أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، عاملاً وهو يقوم بالتقاط قطعة نقدية معدنية من الأرض باستخدام رافعة شوكية.

وقد نشر سين ماكانلي مقطع فيديو يظهر صديقه ” كيرت ” وهو يتباهى بمهاراته في استخدام رافعة شوكية في مركز ” جي إف كي ” للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر التقاط قطعة نقدية معدنية من الأرض باستخدام آلته الضخمة.

وقد عبر كيرت عن سعادته وفخره بمقدرة صديقه المدهشة على التعامل مع الأشياء الصغيرة باستخدام آلة الرفع الشوكية.