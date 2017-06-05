المملكة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتغلق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتغلق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية
صرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
وقررت المملكة إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.
وأضاف المصدر، «لقد اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة ، سراً وعلناً ، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي ، والتحريض للخروج على الدولة ، والمساس بسيادتها ، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية ، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتابع: «كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة.. وإنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها ، والتقيد بالاتفاقيات ، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية ، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة ، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية ، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض».
وإنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها ، أو المرور عبرها ، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً ، كما تمنع ، بكل أسف ، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية ، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.
وتؤكد المملكة العربية السعودية إنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها ، والتآمر عليها ، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ، وجزء من أرومتها ، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.
كان زمان[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
الوضع خطير …
أبوفهد الله يحفظه ماسوى هالخطوة إلا بعد صبر طويل على العبث القطري …..
كان زمان[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله ياللي في قطر أرجعوا ….
ترا قدامكم أسبوعين فقط …..
كان زمان[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
والبحرين أعلنت عن قطع العلاقات ….
والأمارات في الطريق …….
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27593 ] نشر منذ 1 ساعة
خل الأقزام يحرفون حجمهم ..
,, وحكامنا حفظهم الله صبروا عليهم صبر الجبال ، ولكن للأسف مابين فيهم طول الصبر ومقابلة السيئه باالحسنه ، وهذا الإجراء هو اقل ماتتخذه المملكه ضد من يتطاول ويحاول زعزعة الأمن والتمادي باالضرر ,,
.. حفظ الله مملكتنا وحكامنا والشعب المخلص الوفي من كل سوءٍ ومكروه ,, آمين ,,
ابو ريم[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
بيفرحون الاعداء الان وش استفادت قطر
الحكومة القطرية عليها ملاحظات
لكن حيبقى الشعب القطري اخوه لنا مهما حصل
كان زمان[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
ومصر أعلنت قطع العلاقات مع قطر …
يالله الدور على مين …….
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 1 ساعة
ماينفع معهم الا كذا
كان زمان[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 1 ساعة
الأمارات أعلنت قطع العلاقات مع قطر …..
الابهاوي[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 56 دقيقة
كقول وربي
الشاهين[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .صحيح اذا اردت ان تعرف أخلاق الرجل فضع في يدة سلطة ثم انظر كيف يتصرف . بيض الله وجهك سلمان الحزم ؟
أبوفهد[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 48 دقيقة
خلي ايران وعزمي بشاره وخالد مشعل ينفعونكم
والله ثم والله ما تلقون احسن من الخليج وحكامهم الي صبروا عليكم كثير بس الله العالم ان كثر اكل الموز لعب في عقولكم
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 23 دقيقة
هم الخسرانيين
زائر[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 19 دقيقة
خطوه قويه و ضربه عنيفه علي رأس الطفل القطري ولكن انتم ترمون دوله شقيقه في نار فارس و في احضان المجوس الكفره اعداء المله .