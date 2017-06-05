دراسة: المغاربة يجتاحون المواقع الإباحية بعد الإفطار - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

على الرغم من قدسية شهر رمضان، إلا أن إقبال المغاربة على المواقع الإباحية لا يتوقف، إذ كشفت إحدى الدراسات المتخصصة بمتابعة المواقع الإلكترونية ، ارتفاعا في زيارات المواقع الإباحية في المغرب، مباشرة بعد إعلان موعد الإفطار.

وأوضحت الدراسة ، أن معدل البحث عن المواقع الاباحية ارتفع بشكل ملحوظ ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، طوال الأسبوع الماضي، خصوصا، مساء السبت.

ويظهر، من خلال احصائيات الدراسة ، أن يومي 27 و28 مايو الماضي، اللذين تزامنا مع أول أيام رمضان، انخفضت نسبة البحث، لتعود إلى الارتفاع بشكل صاروخي.

وبخصوص الجهات الثلاثة، الأكثر بحثا عن مواقع الجنس، تحتل جهة تادلة أزيلال الرتبة الأولى، تليها جهة العيون بوجدور، ثم الدارالبيضاء – السلطات.