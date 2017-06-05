بالفيديو.. بدر بن عبدالمحسن يكشف كيف أثرت والدته على تكوينه الثقافي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

روى الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، قصة تأثير والدته الأميرة وضحى الحمود عليه وعلى تكوينه الثقافي، موضحا أنها كانت تهتم بالكتابة وقراءة الأدب والروايات.

وأوضح عبدالمحسن، خلال لقائه في برنامج «هذا أنا» على قناة «روتانا خليجية»، أن والده كان يجلب لأمه في منزلهم بالفوطة مؤلفات يوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس من مصر، مضيفا أنها كانت مميزة باهتمامها بالقراءة في وقت كان فيه الإلمام بالقراءة مسألة نادرة، مضيفا أن الأنثى تمثل له في حياته نصف كل شيء جميل ومميز وناجح في العالم، مبينا أن كلماته لا يمكن بأي حال أن تعبر عنها أو توفيها حقها.