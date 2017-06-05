بالصور.. العواد يتناول وجبة الإفطار مع الجنود المرابطين بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، يرافقه عددٌ من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أمس الأحد، الجنود البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، يتقدمهم قائد قوة جازان اللواء الركن عمير بن عوضة العمري، وعدد من قادة القوة من الضباط والأفراد.

وتجول العواد على عددٍ من المواقع والمقرات، اطلع خلالها على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لقواتنا المسلحة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة، كما نقل خلال جولته تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للمرابطين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشارك معاليه ضباط وأفراد القوات المرابطة الإفطار وصلاة المغرب في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة على الشريط الحدودي.

وأعرب معالي وزير الثقافة والإعلام، عن سعادته بزيارة الشريط الحدودي والتقائه بجنود الوطن الأشاوس الذين يؤدون واجبهم الوطني على حدود وطننا العزيز، سائلاً الله تعالى لهم العون والتوفيق والنصر.