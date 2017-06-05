رئيس الأركان اليمني: نخوض معركة مصيرية في تعز ‏لإنهاء الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

رئيس الأركان اليمني: نخوض معركة مصيرية في تعز لإنهاء الانقلاب
أكد رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي، أن الجيش اليمني يخوض معركة مصيرية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وثمن اللواء المقدشي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل بالتقدم الذي يحرزه الجيش في القتال ضد الميليشيا الإنقلابية في الجبهة الشرقية من مدينة تعز، مشيراً إلى أن النصر في اليمن يكمن بدايته من تعز التي تعد بوابة النصر لليمن أجمع في سبيل دحر المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة المخطوفة.
وقال رئيس هيئة الأركان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن المليشيا الانقلابية في انهيار وتقهقر أمام وصمود رجال الجيش الوطني الذين يخوضون معركة مصيرية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».
من جهته أطلع قائد محور تعز رئيس هيئة الأركان على سير العمليات العسكرية والتطورات الميدانية في معركة تحرير معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة .. مضيفا أن الجيش سيحرز المزيد من الإنتصارات في معاركه مع قوى التمرد والانقلاب.
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