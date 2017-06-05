رئيس الأركان اليمني: نخوض معركة مصيرية في تعز ‏لإنهاء الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي، أن الجيش اليمني يخوض ‏معركة مصيرية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.‏

وثمن اللواء المقدشي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ‏بالتقدم الذي يحرزه الجيش في القتال ضد الميليشيا الإنقلابية في الجبهة الشرقية من مدينة ‏تعز، مشيراً إلى أن النصر في اليمن يكمن بدايته من تعز التي تعد بوابة النصر لليمن أجمع في ‏سبيل دحر المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة المخطوفة.‏

وقال رئيس هيئة الأركان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية: «إن المليشيا الانقلابية في انهيار وتقهقر أمام وصمود رجال الجيش ‏الوطني الذين يخوضون معركة مصيرية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».‏

من جهته أطلع قائد محور تعز رئيس هيئة الأركان على سير العمليات العسكرية والتطورات ‏الميدانية في معركة تحرير معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة .. مضيفا أن ‏الجيش سيحرز المزيد من الإنتصارات في معاركه مع قوى التمرد والانقلاب.‏