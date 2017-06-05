معتمر مصري يروي قصة كفاحه الطويلة لجمع أموال العمرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المعتمر المصري مطاوع عبدالله، عن قصة كفاحه الطويلة لتدبير أموال أداء العمرة، مؤكدا أن معاناة 10 سنوات ذهبت في لحظة رؤيته الكعبة المشرفة.

وقال المعتمر المصري الذي يبلغ من العمر 49 عاما، إنه ظل يعمل لـ10 سنوات لتحقيق حلمه بزيارة بيت الله الحرام، موضحا أنه سيعمل على توثيق رحلته من خلال عدسة جواله لتكون ذكرى طيبة له طوال الزمن، مضيفا أن أداء العمرة كان هدف سنواته الطويلة إلا أن عدم توفر القدرة المادية حال دون تحقيق رغبته، موضحا أن دموعه انهمرت عندما رأى الكعبة بعينيه.