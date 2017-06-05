 سلمان العودة يعد طعام السحور «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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سلمان العودة يعد طعام السحور «صورة»

سلمان العودة يعد طعام السحور «صورة»
نايف السالم(صدى):

تداول الداعية الإسلامي الدكتور سلمان العودة، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثناء إعداده وجبة السحور، اليوم الاثنين.
وقال العودة: «هذا الشاهد.. وحضر (الهرس) وبطل الدرس وتصبحون على وجبة سحور مباركة»، فيما أشاد المغردون بتصرفه ومساعدته لأهل بيته في إعداد طعام السحور، وقال آخرون إن زوجته محظوظة لأن زوجها يجيد الطبخ.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 56 دقيقة

قسم بالله هالرجال صوت أشوفه في الصحف الإلكترونية
أكثر من عيالي

[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 46 دقيقة

الحمدلله

[ عدد التعليقات: 19061 ] نشر منذ 45 دقيقة

استغفرالله العظيم

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 7 دقائق

لو كان بدون ثوب صدقناه لكن بالثوب أظنه تمثيل

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