سلمان العودة يعد طعام السحور «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

سلمان العودة يعد طعام السحور «صورة»
تداول الداعية الإسلامي الدكتور سلمان العودة، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثناء إعداده وجبة السحور، اليوم الاثنين.
وقال العودة: «هذا الشاهد.. وحضر (الهرس) وبطل الدرس وتصبحون على وجبة سحور مباركة»، فيما أشاد المغردون بتصرفه ومساعدته لأهل بيته في إعداد طعام السحور، وقال آخرون إن زوجته محظوظة لأن زوجها يجيد الطبخ.
زيد الناجم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 56 دقيقة
قسم بالله هالرجال صوت أشوفه في الصحف الإلكترونية
أكثر من عيالي
كان زمان[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 46 دقيقة
الحمدلله
لايكثر[ عدد التعليقات: 19061 ] نشر منذ 45 دقيقة
استغفرالله العظيم
عصام[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 7 دقائق
لو كان بدون ثوب صدقناه لكن بالثوب أظنه تمثيل