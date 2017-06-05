سلمان العودة يعد طعام السحور «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول الداعية الإسلامي الدكتور سلمان العودة، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثناء إعداده وجبة السحور، اليوم الاثنين.

وقال العودة: «هذا الشاهد.. وحضر (الهرس) وبطل الدرس وتصبحون على وجبة سحور مباركة»، فيما أشاد المغردون بتصرفه ومساعدته لأهل بيته في إعداد طعام السحور، وقال آخرون إن زوجته محظوظة لأن زوجها يجيد الطبخ.