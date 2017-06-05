«ميدالية مفاتيح» تفضح علاقة الانقلابيين بحزب الله الإرهابي «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداولت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحوثيين قضت عليهم القوات المسلحة تؤكد علاقة الانقلابيين بحزب الله الإرهابي ودعمهم لزعزعة استقرار اليمن، وضرب استقرار المملكة، حيث عثر بحوزتهم صورة لأمين حزب الله الإرهابي حسن نصر الله معلقة على ميدالية مفاتيح.

ونشر رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلمي، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها: «من المواد التي عثر عليها جنودنا البواسل بحوزة الحوثيين.. صورة زعيم ميليشيا حزب الله».