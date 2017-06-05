إطلاق الدفعة الأولى من نزلاء سجون نجران - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

أطلقت سجون منطقة نجران سراح 40 نزيلا شملهم العفو الملكي، وذلك ضمن الدفعة الأولى ممن انطبقت بحقهم شروط العفو، كما تقييم العديد من البرامج والأنشطة الرمضانية لعدد من السجناء.

وأوضح مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد فهد الشمري أن العفو الملكي له أطيب الأثر في نفوس النزلاء، حيث تم إطلاق سراح الدفعة الأولى من سجناء الحق العام بسجون نجران وعددهم 40 نزيلا، وذلك امتثالا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي جاء تلبية لحاجة السجناء في لمّ شملهم مع أسرهم وذويهم.

وبين أن لجان العفو التي تضم مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة المستمرة في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، تبذل جهودا متواصلة في دراسة القضايا لإنهاء إجراءات الإفراج في أسرع وقت ممكن، وسيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي واللائحة المنظمة لذلك.

وأشار مدير التوجيه الفكري والمعنوي بسجون نجران النقيب عصام محمد السرحاني أن هذه المكرمة هي فرصة لمن شملهم العفو الملكي للعودة إلى أسرهم ومراجعة أنفسهم، وأضاف أنه تم تقديم عدد من البرامج والمحاضرات لتعينهم على تخطي العقبات، مبينا أن هناك العديد من البرامج والأنشطة الرمضانية الرياضية والثقافية والترفيهية تتخللها ندوات ومحاضرات تقدم للنزلاء طيلة ليالي شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بنجران «بصائر».