برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع ضحايًا هجوم لندن - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أطفأ برج ايفل أضوائه مساء الأحد، تضامناً مع ضحايا هجوم لندن الإرهابي الذي أوقع 7 قتلى و48 جريحاً.

وذكرت إدارة برج ايفل – عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” – أن البرج سيطفئ أنواره تكريماً لضحايا هجوم لندن الذي وقع أمس.

ويعكس إجراء إدارة برج ايفل – أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية – تضامن سكان باريس مع ضحايا الاعتداءات في كل أنحاء العالم.

وكانت الأضواء أُطفأت بالبرج الثلاثاء والأربعاء الماضيين حداداً على ضحايا الاعتداءات التي وقعت في بغداد و كابول.