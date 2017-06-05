عقوبات قاسية لمن ينشئ موقعًا للترويج للمخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة الاتصالات اليوم (الأحد)، ان انشاء موقعًا لنشر معلومات عن المخدرات أو استخدامه للاتجار بها، يُعد جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن لمدة لا تزيد على ٥ سنوات وغرامة لا تزيد على ٣ ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتتوجه العقوبة لكل من يقوم بإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

ودعت الهيئة الى الإبلاغ عن تلك الجرائم المعلوماتية، إما عن طريق أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق ” كلنا أمن ” التابع للأمن العام، على الأجهزة الذكية، أو البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” .