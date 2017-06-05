محطة الفضاء الدولية تستقبل سفينة فضاية وتودع أخري - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

في الوقت الذي غادرت فيه سفينة فضائية محطة الفضاء الدولية، وأخرى في طريقها إليها، تستعد المحطة اليوم الأحد لجولتها التالية للإمدادات والتجارب.

وأطلق رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية سفينة الشحن ” سيجنوس ” إلى رحلة العودة بعد أن أنهت مهمة توصيل الإمدادات الخاصة بها. ووصلت ” سيجنوس ” إلى المحطة في أبريل وحملت 5ر3 طن متري من الإمدادات.

وتم إطلاق سفينة الشحن في رحلة العودة فوق المحيط الأطلسي الجنوبي، فيما تحلق محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 402 كيلومتر. وستظل السفينة في المدار لمدة أسبوع لدعم واحدة من تجاربها ونشر أربعة أقمار اصطناعية صغيرة، بحسب ما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وفي الوقت نفسه تقترب سفينة الإمداد الأخرى من محطة الفضاء الدولية. وقد نُقلت إلى الفضاء أمس السبت على صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس إكس تم اطلاقه من مركز كيندي للفضاء في فلوريدا.