القرني:الزي الوطني من الأدب ويدخل في مقاصد الشريعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد الداعية الإسلامي عائض القرني، استخدام السناب شات في نشر ببعض الأمور الحياتية مثل طهي الطعام وتصويره ونشره على العامة، متعجبًا من ذلك؛ لأن ذلك ليس به جديد.

وقال القرني أن هدف سناب شات هو نشر الآداب العامة وليس ما يحدث الآن من التخلي عن الزي الوطني ولبس ملابس من صديري وجرافت،مشدداً على ان المحافظة على العادات، والزي العام من الأدب ويدخل في مقاصد الشريعة.

واعتبر القرني أن اللبس الوطني السعودي مروءة؛ لأن الحضارة هو تمدن الروح والرقي بالسلوك العام والمحافظة على الرسالة الإسلامية وتقديمها بأفضل صورة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.