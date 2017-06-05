الأربش للمغامسي: حري بأمثالك أن يعتلوا منابرنا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علقت الكاتبة وعضو الشورى كوثر الابش على حديث إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة صالح المغامسي عن اعتقاده الراسخ بإيمان الشيعة والإسماعلية والأباضية.

وقالت الاربش: حريّ بأمثالك من المعتدلين أن يعتلوا منابرنا بدلا عن دعاة الطائفية، سلمت وكثر الله من أمثالك.

و كان المغامسي قد قال إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية، كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد – صلى الله عليه وسلم – نبياً وبالإسلام ديناً وبالقران كتاباً، وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين ويؤمنون بالكعبة قِبلة، إذا صلوا؛ صلوا إلى الكعبة، ويضحون.

ولفت الى قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لما ضحى : وهذا عمّن مَن لم يضح من أمتي – وذكر شرطين -: ممّن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ، فهؤلاء أولى وأحرى ألا يكون بينهم اقتتالٌ وألا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح اليه تعبّداً الى الله – جلّ وعلا.

وأضاف أن وهذا دين أتعبّد الله به ولذلك قلته، وقد قلت لا يجسر على هذا القول الكثير أو قد لا يؤمن به البعض، لكن الإنسان مسؤولٌ عمّا يعتقده، فينصح به أمة محمد – صلى الله عليه وسلم -، وحق الأمة على علمائها عظيمٌ، والناس إنما ينظرون مَن يعتلي منبراً أو يدرس في محراب أو يؤلف كتباً فيما يدعوهم إليه.