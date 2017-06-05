 فهد المولد يعلق على انتقال مختار فلاته الى نادي الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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فهد المولد يعلق على انتقال مختار فلاته الى نادي الهلال




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