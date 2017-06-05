بالصور.. «العمور» يقيم مأدبة عشاء وحفل للزملاء بمناسبة التخرج - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. «العمور» يقيم مأدبة عشاء وحفل للزملاء بمناسبة التخرج
أقام يوم الخميس 1 / 6 / 2017
/ عبد الله احمد عوض العمور
مأدبة عشاء وحفل للخريجين بين الأصدقاء والزملاء وبحضور والدي الخريجين ولفيف من والأقارب
بمناسبة التخرج وحصولهم على الشهادات وهم /
الدكتور / باتل بن خالد الوقاع
وحصوله على الدكتوراه من جامعة ليفربول من بريطانيا
الاستاذ / مبارك بن زعل المريمر المصرب
لحصوله على البكالريوس والماجستير من الولايات المتحدة الامريكية
وتم توزيع الهدايا لوالدي الخريجين ودروع للمتخرجين
متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم وعملهم .
ولقد شرف الحفل /
البرفسور / نايف بن خالد الوقاع
الاستاذ / نواف بن عايد الرسلاني
الاستاذ / عبد الله بن فنيسان السبيعي
الاستاذ / فهاد السبيعي
ورجال الاعمال :
الاستاذ / عوض بن عبيد دلي الوعكه
الاستاذ / سعود بن ضاحي الشمري
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