بالصور.. «العمور» يقيم مأدبة عشاء وحفل للزملاء بمناسبة التخرج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقام يوم الخميس 1 / 6 / 2017

/ عبد الله احمد عوض العمور

مأدبة عشاء وحفل للخريجين بين الأصدقاء والزملاء وبحضور والدي الخريجين ولفيف من والأقارب

بمناسبة التخرج وحصولهم على الشهادات وهم /

الدكتور / باتل بن خالد الوقاع

وحصوله على الدكتوراه من جامعة ليفربول من بريطانيا

الاستاذ / مبارك بن زعل المريمر المصرب

لحصوله على البكالريوس والماجستير من الولايات المتحدة الامريكية

وتم توزيع الهدايا لوالدي الخريجين ودروع للمتخرجين

متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم وعملهم .

ولقد شرف الحفل /

البرفسور / نايف بن خالد الوقاع

الاستاذ / نواف بن عايد الرسلاني

الاستاذ / عبد الله بن فنيسان السبيعي

الاستاذ / فهاد السبيعي

ورجال الاعمال :

الاستاذ / عوض بن عبيد دلي الوعكه

الاستاذ / سعود بن ضاحي الشمري