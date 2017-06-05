بالصور.. أمراء ضمن ضيوف «المليون صائم» التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

حلّ سعادة الدكتور نواف بن بداح الفغم والدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل والدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم والدكتور ناصر بن عبدالله المقبل ضيوفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في العاصمة الرياض .

وكان في استقبالهم لدى وصولهم المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات، واطلعوا على بعض المواقع والترتيبات والتجهيزات في المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع التفطير الدعوي بالشرق الأوسط، والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز .

وشارك سعادة الدكتور نواف بن بداح الفغم والدكتور نجيب الزامل والدكتور ناصر آل تويم والدكتور ناصر المقبل الصائمين من مختلف الجاليات إفطارهم ، كما شاركوا المسلمين الجدد في جلسة أخوية فرحتهم بالدخول في الاسلام وقدموا لهم بعض النصائح والتوجيهات ، وأثنوا على ما شاهدوه من حسن التّنظيم، وشكروا القائمين على جهودهم في هذا المشروع المتميّز .

كما اطلعوا على مرافق المكتب واستمعوا لشرح وافٍ حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية .

من جهته ، نوه مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن هذه الزيارة المباركة تأتي ضمن خطة الزيارات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة لمشروع المليون صائم لكبار الشخصيات، ” الذي يرعاه إعلامياً ملتقى صحافيون في الرياض ” ، في إطار التعريف بأكبر مشروع تفطير دعوي الذي يفطر فيه أكثر من مليون صائم في أكثر من 90 موقعاً في المدينة الصناعية الثانية والأحياء المجاورة لها.