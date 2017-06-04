⁠⁠⁠⁠⁠الزلزال يتأرجح بين الأهلي والشباب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن تلقى مهاجم فريق الهلال ناصر الشمراني عرض رسمي من نادي الشباب ،للعب في صفوفه بداية من الموسم القادم ، بتوصية من مدرب الفريق الشبابي سامي الجابر الذي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الزلزال.

واوضحت المصادر ذاتها ان الشمراني يعكف حالياً على المفاضلة بين عرض الشباب ،وعرض شفهي من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي لم يأخذ طابع الجدية فيما بعد.

يأتي ذلك بعد أن اصبح الشمراني خارج حسابات الفريق الأزرق بعد رفض المدرب الأرجنتيني رامون دياز الإستعانة به في منافسات الموسم القادم.

وكان الهلال قد وقع رسمياً مع المهاجم مختار فلاته لاعب نادي الوحدة السابق والذي سجل 14 هدفاً بقميص الوحدة في الموسم الماضي .