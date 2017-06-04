تعليق ناري من اتحادي سابق على تعاقد الزعيم مع فلاته وتركه الزلزال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ابدى مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، جمال عارف، تعجبه من تعاقد الهلال مع مهاجم الوحدة السابق مختار فلاتة، وخروج المهاجم الدولي ناصر الشمراني من حسابات الادارة الهلالية.

وقال جمال عارف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ” مختار فلاته في الهلال.. بصراحة ماني قادر افهم.. ناصر الشمراني خارج الهلال ومختار داخل أسوار الزعيم.. الهلاليون أبخص ” .

و أعلنت ادارة الهلال في وقت سابق عن تعاقدها مع فلاتة لتمثيل فريقها في الموسم المقبل.