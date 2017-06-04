⁠⁠⁠⁠⁠رصد 19 مخالفة لاشتراطات السلامة في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

شنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، حملة لرصد المخالفات في بعض المنشآت بالمنطقة من خلال عملية الكشف التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان الكريم، حيث بلغت المخالفات المرصودة 19 مخالفة فيما أغلقت تسعة مواقع مخالفة لاشتراطات السلامة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي، أنه استمراراً لحملة السلامه للاشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك، كشفت فرق الدفاع المدني على ١٦٤٦ منشأه مختلفة الأنشطة للتأكد من توفر وسائل السلامه بها وتطبيق أنظمة ولوائح الدفاع المدني.

وتم رصد تسعة عشر مخالفة وإغلاق تسعة مواقع، مهيباً بجميع الأخوه رجال الأعمال إلى توفير جميع اشتراطات السلامه في مواقعهم التجاريه، علماً أن الحملة مستمرة في مهمتها في جميع المحافظات متمنياً للجميع السلامة الدائمة.