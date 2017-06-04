نجم تشيلسي يحلم بالإنضمام الى ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عبر البلجيكي إدين هازارد، جناح تشيلسي،عن شعوره بالاتياح في تشيلسي،غير انه يطمح في اللعب لريال مدريد الاسبان،مؤكداً أنه ، سينظر في أي عرض قد يقدمه له الريال خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال هازارد في تصريحات عندما سُئل عن إمكانية انتقاله لريال مدريد: “بالطبع سوف آخذ ذلك بعين الاعبتار، حال أتى عرض من ريال مدريد.

وأضاف: أنا حريص على الفوز بالألقاب وسيكون من الرائع أن أفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هدف تشيلسي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضًا.. بصراحة لا أعرف ما سيحدث.

و لا زال يتبقى في عقد البلجيكي إدين هازارد، جناح تشيلسي 3 سنوات،مما يعني ان الصفقة ستكون من العيار الثقيل حال تمامها.