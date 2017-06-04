إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أُصيب 4 أشخاص بحالات حروق، وذلك نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي بني مالك بمحافظة جدة.

وأوضح عبدالله أبو زيد، الناطق باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا مساء اليوم الاحد عن اندلاع حريق بسبب حريق في شقة بحي بني مالك. وعلى الفور، باشر الموقع 4 فرق إسعافية مع القائد الميداني نايف الدوقي.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل اربعة حالات حروق من الدرجة الثانية والثالثة، نُقلت حالتين إلى مستشفى الملك فهد بجدة، وحالتين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.