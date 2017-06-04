رئيس وزراء مالطا يفوز في الانتخابات المبكرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاليتا(صدى):

فاز رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في الانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها منذ شهر وسط اتهامات بالفساد طالت زوجته.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” ، اليوم الأحد، أن النتائج الرسمية لم تعلن بعد لكن رئيس الوزراء أعلن فوزه.

وكانت استطلاعات الرأي رجحت بقاء حزب العمال الذي يترأسه موسكات في السلطة، بعد أربعة أعوام من وصوله إلى الحكم عبر منصة اشتراكية ليبرالية لإعادة توزيع الثروات ودعم الأعمال التجارية، ما دعم النجاح الاقتصادي الذي حققته مالطا مؤخرًا.

وكانت مالطا – التي ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري – قد شهدت أمس إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بناء على دعوة رئيس الوزراء جوزيف موسكات، وذلك قبيل عام من الموعد المقرر بغرض تشكيل حكومة جديدة، حيث تجرى هذه الانتخابات وسط اتهامات بارتكاب جرائم فساد بحق زوجته.