⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. انقاذ مواطن مصاب في منطقة جبليه وعره بشقري - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني في تبوك بمشاركة من قاعدة الملك فيصل الجوية، اليوم الأحد، من انقاذ مواطن مصاب في منطقة جبلية وعرة بشقري.

وقال الناطق الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري، إنه وردنا بلاغ في تمام الساعه ١٩ / ٣ صباحاً من اليوم الاحد الموافق ٩ /٩ بوجود شخص محتجز بموقع جبلي في قرية شقري ويبعد الموقع حوالي 75كم عن مدينة تبوك ومصاب بقدمه ولايستطيع التحرك جراء الإصابة ويصعب نقله .

فعلى الفور تم تحريك فرق انقاذ من الدفاع المدني والهلال الأحمر للموقع وعند الوصول والبحث عثر على المحتجز وهو مواطن في العقد الثالث من العمر في منطقة وعرة ويصعب نقله وقد يشكل خطوره على المصاب والعاملين فتم التنسيق مع قاعدة الملك فيصل الجوية؛ حيث تم مباشرةً ارسال طائرة انقاذ وأخلاء للموقع.

وأضاف وعند وصول الطائره، تم بحمدالله انقاذ المحتجز ونقله وأنزاله في مطار القاعده ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك سلمان العسكري بالشماليه الغربيه وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .