مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية يدين تفجيرات لندن الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت “للحوادث الإرهابية” التي وقعت في لندن مساء أمس السبت وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأوضح المصدر في تصريحات اليوم الأحد، أن ” هذه الأعمال الاجرامية تؤكد من جديد الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب وحفظ أمن البشرية واستقرار العالم ” .. مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة المتحدة ملكا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.