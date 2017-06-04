اجراء اول عملية بتقنية النانو بطبية الملك سعود - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نجحت أولى عمليات إزالة الساد (الماء الأبيض) باستخدام تقنية النانو ليزرفي المدينة الطبية بجامعة الملك سعود مؤخراً .

واجرى الفريق الطبي من قسم الجلوكوما والماء الأبيض المكون من الدكتور فيصل المبارك والدكتور حاتم كلنتن عمليات عدة حيث تمت معاينة المرضى بعد العمليات والتأكد من كفاءة وأمان هذه التقنية الحديثة.

من جانبه قال أستاذ طب وجراحة العيون المساعد الدكتور فيصل المبارك، أن عمليات الساد أو الماء الأبيض تعتبر الأكثر شيوعًا على مستوى العالم ويعتبر المسبب الأول لفقدان الرؤية المسترجع عالميًا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

و أشار ” المبارك ” الى حرص المدينة الطبية الجامعية لاعتماد أحدث التقنيات العالمية وتوفير أحدث الطرق العلاجية الحديثة لمراجعي المدينة الطبية، والاستمرار في تدريب كوادرها الصحية للارتقاء بخدمة المرضى.