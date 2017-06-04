سكان مدينة يابانية يتدربون على الاخلاء خوفا من صواريخ كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

وسط مخاوف من احتمال إطلاق كوريا الشمالية صواريخا باليستية نحو الأراضي اليابانية، طبق سكان مدينة في غرب اليابان تدريبا على الإخلاء .

وشهد التدريب لجوء أكثر من 280 من سكان وتلاميذ مدارس ” أبو ” ، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من 3400 شخص على الساحل الشمالي الغربي لليابان، إلى مبان مدرسية محددة للبحث عن مأوى بعد انطلاق صافرات الإنذار التي تحذرهم من احتمال وقوع هجوم صاروخي وسقوط حطام عليهم.

وتعد هذه ثاني عملية تدريب من هذا القبيل منذ مارس الماضي، عندما طلبت طوكيو من الحكومات المحلية مراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها، والقيام بعمليات إخلاء وهمية.

وأجري تدريب مماثل الأحد في محافظة فوكوكا المجاورة، ومن المقرر إجراء تدريبات أخرى خلال الاشهر القليلة المقبلة

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من إجراء بيونغيانغ تجارب صاروخية.