الدفاع السودانية: نعطي تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة أولوية خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أن بلاده تعطي مسألة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، أولوية خاصة .

وشدَّد وزير الدفاع، خلال لقائه اليوم الأحد، الملحق العسكري الأمريكي بالخرطوم، جون بونج، على حرص السودان على تطوير علاقاته مع دول العالم كافة، في إطار العلاقات الإنسانية، وتبادل المنافع والمصالح المشتركة.

من جانبه، قدم الملحق العسكري الأمريكي تنويراً عن الزيارات التي قام بها لعدد من ولايات السودان، ولاسيما ولايات دارفور الخمس، للوقوف على الأوضاع عن كثب، مشيدا بمستوى التعاون والتسهيلات التي قدمت له لإنجاز مهمته، مشيراً إلى الانطباع الجيد الذي خرج به من هذه الزيارات.

وناقش الجانبان، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود التي يبذلها السودان على صعيد الالتزام بمطلوبات الحوار مع أمريكا في مساراته المختلفة، وآفاق التعاون بين البلدين .