الشرطة البريطانية: الضباط أطلقوا 50 رصاصة لقتل منفذي هجوم لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أوضحت الشرطة البريطانية أن ضباطاً مسلحين، ردوا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر لندن، بإطلاق عدد “غير مسبوق” من الطلقات باتجاه المهاجمين الثلاثة، لأنهم كانوا يرتدون ما بدا أنها أحزمة ناسفة.

وقال مسؤول رفيع المستوى ضمن قوات مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مارك رولي، إن ثمانية ضباط أطلقوا 50 طلقة على ثلاثة مهاجمين لضمان تحييدهم.

واكتشفت الشرطة لاحقاً أن الأحزمة الناسفة كانت زائفة، مما يشير إلى أن المهاجمين استخدموا الأحزمة عمداً لضمان مقتلهم. وقال رولي إنه ” لم يفاجأ ” من طريقة استجابة عناصر الشرطة.

وقُتل 7 أشخاص وأصيب 48 آخرين، عندما قام ثلاثة رجال، مساء السبت، بدهس عدد من المارة على جسر لندن، قبل الارتجال من الحافلة الصغيرة التي كانوا يقودونها وطعن آخرين في الحانات والمطاعم القريبة. لاقى المهاجمون الثلاثة مصرعهم على يد الشرطة البريطانية.

وأجرت الشرطة منذ ذلك الحين عدداً من المداهمات في شرق لندن، اعتقلوا خلالها 12 شخصاً على صلة بالهجوم.⁠⁠⁠⁠