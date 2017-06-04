السجن لـ 23 من أعضاء ومؤيدي الإخوان في قضية عنف بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 23 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالسجن لفترات مختلفة بعد إدانتهم في قضية عنف.

وقضت المحكمة بالسجن حضوريا ثلاثة متهمين عشر سنوات لكل منهم ومتهما واحدا بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (277 دولارا) وثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وحدثين بالسجن ستة أشهر لكل منهما وحدثين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهما.

وعاقبت المحكمة غيابيا خمسة متهمين بالسجن المؤبد وستة بالسجن 15 سنة وحدثا بالسجن ثلاث سنوات.

وقالت مصادر قضائية إن من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد العضو القيادي في الجماعة محمد كمال الذي قالت الشرطة إنه قتل في تبادل لإطلاق النار معها في اكتوبر تشرين الأول.