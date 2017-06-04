الشرطة الإتحادية تسيطر على 60% من حي الزنجلي بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق سيطرتها على أكثر من 60% من حي الزنجلي الكائن في الساحل الأيمن من الموصل؛ وذلك عقب توغل وحدات الشرطة في الحي من عدة محاور باتجاه باب سنجار.

وكشفت الشرطة – في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من ” داعش ” ، كما سيطرت على مقر للانتحارين يضم أحزمة ناسفة.

وفي سياق ذى صلة، أجلت قوات الشرطة الاتحادية العشرات من عائلات حي الزنجلي عبر الممرات الآمنة ، ونجحت في نقلهم إلى مخيمات النازحين.

من ناحية آخرى، قالت مصادر عسكرية عراقية، إن القوات العراقية عثرت على سجن مؤقت كان يستخدمه تنظيم ” داعش ” في الحي السابع عشر غرب الموصل، وعثرت بداخله على جثامين لأربع رجال وامرأة كانوا معتقلين في هذا السجن، وتركهم التنظيم قبل خروجه حيث قضوا بسبب القصف والاشتباكات.