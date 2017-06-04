رئيس الأركان الكويتي يبحث التعاون المشترك مع قائد القوات الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم الأحد، مع قائد القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول جوزيف ل فوتال والوفد المرافق له التعاون المشترك بين البلدين .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية – في بيان صحفي -إن اللقاء بين الجانبين تطرق الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيرها بين البلدين .

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت لورنس سيلفرمان.