بالصور.. مؤسسة ناشط الخيرية تنظم حملة هدية يتيم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في اليوم السادس من رمضان أطلقت ” مؤسسة ناشط الخيرية ” كجهة متطوعة في تنفيذ فعالية هدية يتيم التابعة لـ ” جمعية أصدقاء المجتمع ” والذي سوف تمتد إلى تاريخ 15-9-1438.

وسيكون وقت التواجد من الساعة 9:00 مساءاً إلى الساعة 1:30 في جميع مولات الحكير وهي كالآتي :

١/عزيز مول(بوابة 6 جهة المطاعم /بجوار بيتزا كومباني)

٢/هيفاء مول(بوابة5)

٣/العرب مول( بوابة 1)

٤/السلام مول( بوابة4)

٥/فلامنجو مول(بوابة1)

٦/الياسمين مول (بوابة 4).

وتهدف مؤسسة ناشط الخيرية من خلال هذه الحملة ” أستقبال أكبر عدد من الهدايا للأيتام ولأطفال الاسر المحتاجة ” مثل ( الألعاب – دفاتر التلوين- الألوان- الاكسسورات البسيطة وأي غرض خفيف يقدم كـ هدية لـ هؤلاء الأطفال) .

وسوف يتم تزويد اطفالنا بها في اوائل أيام عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم ورسم الابتسامة على شفاتهم ومشاركتهم وإسعادهم بشيء بسيط وكما انهُ سيكون له إثر عظيم بقلوبهم.

سائلين المولى عز وجل أن يثيب جميع القائمين على هذا العمل العظيم، مع تمنياتنا بالتفاعل والإستجابة من جميع الأشخاص المتواجدين بهذه المولات.

