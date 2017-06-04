الليلة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم لندن - صحيفة صدى الالكترونية

الليلة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم لندن
يطفئ برج إيفل أنواره منتصف ليل الأحد الإثنين، حدادا على ضحايا اعتداء لندن الذي أوقع سبعة قتلى على الأقل ونحو خمسين جريحا.
وذكر حساب برج إيفل على موقع تويتر: «هذا المساء، سأطفئ أنواري تكريما لضحايا اعتداء لندن».
وسبق وان أطفأ برج إيفل، أضواءه الثلاثاء والأربعاء حدادا على ضحايا الاعتداءات التي وقعت في بغداد وكابول.
abdul[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 28 دقيقة
معناه الليالي المظلمة ستنطح الليالي المضيئة من كثرة الجرائم اللي ترتكب في مشارق الارض ومغاربها.