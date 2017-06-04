الليلة.. برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

يطفئ برج إيفل أنواره منتصف ليل الأحد الإثنين، حدادا على ضحايا اعتداء لندن الذي أوقع سبعة قتلى على الأقل ونحو خمسين جريحا.

وذكر حساب برج إيفل على موقع تويتر: «هذا المساء، سأطفئ أنواري تكريما لضحايا اعتداء لندن».

وسبق وان أطفأ برج إيفل، أضواءه الثلاثاء والأربعاء حدادا على ضحايا الاعتداءات التي وقعت في بغداد وكابول.