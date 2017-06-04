بالصور.. تكسية الجسور وتركيب الحواجز للمسار الأصفر لقطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بدء قطار الرياض في تكسية الجسور، وتركيب الحواجز للمسار الأصفر بالمشروع، ضمن الجدول الزمني المعد سلفًا.

وكان أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أكد أن المشروع قد تخطى المراحل الأصعب من عمليات تنفيذه، والمتمثلة في حفر وإنشاء الأنفاق العميقة، فيما تتواصل عملية تنفيذ بقية عناصره، من محطات ومراكز المبيت والصيانة وغيرها.

ولفت أمير الرياض إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال مشروع قطار الرياض 54%، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يسير من دون عوائق، ووفق البرنامج الزمني المحدد له.

