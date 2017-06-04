⁠⁠⁠⁠⁠أوروغواي تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تأهل منتخب أوروغواي إلى المربع الذهبي لكأس العالم للشباب تحت (20 عاماً) في كوريا الجنوبية، بعد فوزه على نظيره البرتغالي 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في دور ربع النهائي، بالتعادل 2-2 اليوم الأحد.

ويدين منتخب أوروغواي بالفضل في هذا التأهل إلى الحارس سانتياغو ميلي الذي تصدى لثلاث ضربات جزاء، ليقود بلاده للتأهل إلى المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، بينما خرج المنتخب البرتغالي من دور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وتقدم منتخب البرتغال بهدف بعد دقيقة واحدة عن طريق كساندي سيلفا الذي تلقى تمريرة ذكية من كساداس، ليسدد من دون أي عناء في الشباك.

وأدرك سانتياغو بوينو التعادل لأوروغواي في الدقيقة 16، إثر ضربة ركنية نفذها فيديريكو فالفيردي، وقابلها نيكولاس شياباكاسي بتسديدة مباشرة، لكن الكرة ارتدت من العارضة لتصل إلى بوينو الذي أكمل الكرة إلى داخل المرمى.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، أضاف ديوغو غونزالفيش الهدف الثاني للبرتغال عبر تسديدة صاروخية عرفت طريقها للشباك.

ولكن الفرحة البرتغالية لم تدم طويلاً، وتمكنت أوروغواي من إدراك التعادل بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني عبر ضربة جزاء نفذها فيديريكو فالفيردي بنجاح.

ولم يحدث أي جديد في الوقت المتبقي من الشوط الثاني، ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين، مر هو الأخر من دون جديد، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها منتخب أوروغواي لصالحه.