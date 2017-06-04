القحطاني يشيد بإمكانيات مختار فلاتة: أهم صفقات الموسم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعرب ياسر القحطاني، قائد فريق الهلال، عن ترحيبه بالتعاقد مع المهاجم مختار فلاتة، قائلا: سيكون من أهم صفقات الموسم، إشارة لإمكانيات فلاتة الفنية.

وكتب ياسر القحطاني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهلاً بالكابتن مختار فلاته في معقل الزعماء، صفقة أعتقد بأنها ستكون من أهم صفقات الموسم، مختار يملك إمكانيات عالية جداً، الله يوفقك يابطل».

جدير بالذكر أن مختار فلاتة كان في طريقه للانضمام إلى اتحاد جدة، عقب هبوط الوحدة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك بدعم من شخصية اتحادية، كانت تعد نفسها للترشح لرئاسة النادي ، في حال إجراء انتخابات لاختيار إدارة جديدة لاتحاد جدة ، لكن اتجاه الهيئة العامة للرياضة إلى اختيار الإدارة الجديدة عن طريق التكليف ، غير وجهة مختار فلاتة إلى الهلال.